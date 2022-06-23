Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении сайта Центра национального сопротивления.

Данные разведки говорят о том, что в результате сопротивления местного населения на территории Херсонской области оккупанты не могут выполнить требования властей России по паспортизации региона.

Кафиры имеют очень низкие показатели по паспортизации. Как следствие, они приняли решение паспортизировать заключенных.

При этом отмечается, что даже и заключенные особи не стали в очередь с документом России. Как следствие, оккупанты начали угрожать всем, кто отказался, расправой.

Ранее в Министерстве обороны Украины прокомметировали появившуюся в Сети информацию о том, что якобы Вооруженные силы Украины уже заняли четыре улицы в Херсоне.