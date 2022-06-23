Результаты исследования показали, что две трети опрошенных поддерживают интеграцию Украины в Евросоюз, что является самым высоким показателем за 15 лет, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Большая часть государств продемонстрировали более позитивное отношение к вступлению нашей страны в ЕС, чем полугодом ранее, особенно жители Прибалтики.

Журналисты сообщают, что для около 60% респондентов является приоритетом защита общих европейских ценностей, даже если это повлияет на экономическую ситуацию и изменит стоимость жизни.

Кроме того, другой социальный опрос показал, что 80% жителей Европы выступают за санкционное давление на Российскую Федерацию, а также за общую политику безопасности и обороны.

Напомним, что специалисты группы «Рейтинг» провели соцопрос среди украинцев, в котором выяснили, к кому из европейских лидеров граждане нашей страны относятся хуже всего, а кому доверяют и симпатизируют.