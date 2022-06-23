Сепаратистский Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал список бомбоубежищ в городе, сообщив, что многие из них закрыты. Также появились кадры, где местная жительница жалуется на то, что дончанам негде прятаться от обстрелов, информирует «НБН».

Женщина, которая проживает на улице Щорса, призналась, что 8 лет назад к подвалам и бомбоубежищам был свободный доступ, а сегодня ставленники Кремля просто лишили людей возможности спасаться в укрытиях. Со слезами на глазах она сообщила, что в доме два подвала, однако жители дома не могут туда попасть.

На соответствующее видео с жалобами отреагировал «мэр» Донецка, назвав кадры фейком, который создали «проукраинские пропагандисты», чтобы посеять панику среди горожан.

Позже сепаратистский Telegram-канал опубликовал кадры из российских СМИ с той же женщиной, где дончанка заявила, что к «войне готовились столько лет, а нет убежища». Она подчеркнула, что молодые люди из ее дома выехали, а остались одни пенсионеры, которым даже негде спрятаться во время обстрелов.

Отметим, что после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину Донецк столкнулся с нищетой. Горожане ощутили на себе последствия войны, оставшись без воды, лекарств в аптеках и адекватных цен на все товары.