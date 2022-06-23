О том, что тренер коммунального учреждения «Мариупольский городской водноспортивный комплекс» Владимир Лавриненко катает на яхтах «освободителей» с их супругами стало известно из Telegram-канала советника городского главы, информирует «НБН».

Андрющенко рассказал, что коллаборант организовал для россиян и их жен, которые приехали на «курорт», развлечения. Прогулками по морю Лавриненко решил обеспечить себе хорошую жизнь в уничтоженном городе.

Советник мэра подчеркнул, что приспособленца никто из захватчиков не вынуждал устраивать им «круизы», предатель проявил инициативу по организации отдыха для врагов.

Напомним, что ранее глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, почему путинские войска смогли захватить и уничтожить город. По его словам, главной причиной оккупации является предательство.