Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную ОК «Юг», на острове Змеиный украинские защитники продолжают уничтожать вражеские силы и средства.

Дословно из опубликованного сообщения:

«В настоящее время продолжается военная операция по поражению сил и средств врага на острове Змеиный. Было зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

В свою очередь руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее уже заявлял, что военная операция украинских вооруженных сил на острове Змеиный имеет цель. Это полное освобождение острова от российско-оккупационных войск.

Также ранее мы уже писали о том, что Буданов высказал свою позицию о риске вторжения вражеских сил в Украину с территории Республики Беларусь. Согласно его словам, в настоящее время таких рисков нет.