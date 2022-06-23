Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Анна Маляр, заместитель руководителя Минобороны Украины, написала следующее:

«Бывает иногда так, что маленький ребенок из-за того, что он неспособен осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка, или какое-то другое животное. Даже если у вас имеются собственные источники данных на фронте, не стоит писать в социальных сетях детали военных операций Вооруженных сил Украины. Более того, что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ведь имеют представление исключительно о фрагменте».

Анна Маляр добавила при этом, что подобного рода слухи только наносят вред Вооруженным силам Украины.

«Данные относительно освобождения или потере населенного пункта, которые озвучены до того, как операция была завершена, считаются некорректными. Это значит только одно – разглашение или искажение данных относительно деталей военной операции до того, как об этом заявили официальные источники, предоставляет вред ВСУ, а также значительно усложняет выполнение поставленных заданий».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по острову Змеиный, уничтожив тем самым вражескую технику россиян.