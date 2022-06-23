«Освободитель» пожаловался супруге, что многие его сослуживцы уезжают домой под предлогом отпуска «по семейным обстоятельствам». Сбежав домой, они увольняются и больше не возвращаются участвовать в «спецоперации», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

«У нас осталось шесть человек», — сообщил россиянин, отметив, что все «сматываются» из Украины.

Чтобы справиться со страхом на фронте, оккупанты используют проверенный метод – пьют алкоголь. Захватчик признался, что он, как и все российские солдаты, злоупотребляет спиртным, потому что он боится.

Ранее служба безопасности опубликовала перехват разговора другого путинского военного с супругой. В беседе оккупант рассказал жене, что Путин лично разрешил им мародерствовать в Украине и признался, что мечтает украсть.