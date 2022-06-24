Как информирует «НБН», в данном материале речь пойдет о николаевском десантнике, который при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса сбил российский штурмовик Су-25.

Более детально об этом сообщила пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Двадцать четвертого июня на одном из направлений представитель подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины сбил вражеский штурмовик Су-25 «Грач».

Бронированный самолет оккупационных сил был уничтожен при помощи ПЗРК «Игла».

В сообщении отмечается, что защитник Украины, который уничтожил авиацию России, прибыл на службу в качестве добровольца по мобилизации. В итоге он получил соответствующую подготовку.

Ранее стало известно о том, когда в Украину прибудут все обещанные амемриканской стороной РСЗО.