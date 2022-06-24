Специалисты отмечают, что российским захватчикам на протяжении последних дней удалось достичь успеха в районе Северодонецка и Лисичанска в то время, как армия Украины несет существенные потери, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ISW.

При этом ВСУ достигли своей цели, замедлив наступление путинских войск. Американские аналитики убеждены, что потеря Северодонецка и Лисичанска – не станет переломным моментом в войне.

Уже в ближайшие недели ВС РФ остановят наступление в независимости от того, удастся ли им захватить этот район. Такие достижения россиян на фронте ухудшат их шансы в дальнейших операциях на украинской территории, позволив ВСУ идти в контрнаступление.

Также эксперты оценили шансы на вторжения Беларуси в Украину. По их словам, учения армии Лукашенко не закончатся наступлением, поскольку у вооруженных сил этой страны слабые возможности. Кроме того, участие в войне на стороне РФ может иметь негативные последствия для внутренней ситуации в Беларуси.

Прогнозирует поражение оккупационной армии в затяжной войне с Украиной и бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин. Террорист объяснил, почему россияне могут захватить «еще десять Северодонецков», однако их это не спасет от окончательного военного провала.