Как информирует «НБН», в сообщении Главного управления разведки Украины говорится, что Москва намерена подорвать жилые дома в городе Мозырь (Беларусь). Все будет делаться с единственной целью – втянуть Минск в войну против Киева.

В материале отмечается:

«Согласно полученной информации, Российская Федерация намерена втянуть Минск в войну против Украинского государства. Сделать в России это хотят посредством целого ряда провокаций по инфраструктурным объектам, а также гражданскому населению. Для этого в Мозырь даже прибыли диверсанты под видом гражданских. По состоянию на текущий момент известно, что в планы оккупантов входят террористические акты на белорусской земле. ГУР России намерено провести целую серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырьскому НПЗ, а также гражданским домам и жилым массивам. Дополнительно будут осуществлять подрывы жилдомов, школ и медицинских учреждений».

Согласно озвученной украинскими разведчиками информации, в состав групп РФ, котоыре прибыли на территорию Беларуси, входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления России, а также наемники ЧВК, которые контролируются Шойгу и Пригожиным.

Примечательно, что такой же сценарий оккупационные силы в свое время применяли на территории Чеченской республики во время боевых действий, начатых Россией там.

Ранее мы уже писали о том, что известный военный эксперт Олег Жданов рассказал о важной цели для ВСУ, которая есть в Крыму. Причем, речь шла вовсе не о Крымском мосте.