В обращении к главе Кабинета министров Его Блаженство просит безотлагательно предоставить один их храмов Лавры для проведения богослужений церкви Украины, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ПЦУ.

Митрополит написал, что православные и общество Украины не воспринимают монополию УПЦ Московского патриархата на богослужения в Лавре. Епифаний напомнил, что соответствующий вопрос безуспешно затрагивали еще в середине 1990 годов, после чего «филиал РПЦ» начал расширять свое присутствие в Киево-Печерской лавре.

Отметим, что группа «Рейтинг» провела социологический опрос среди украинцев относительно запрета на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. По результатам исследования более половины респондентов заявили, что нужно запретить активность МП в нашей стране.