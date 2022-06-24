Во время всеобщей мобилизации в Украине, которая объявлена до 23 августа, повестки могут получать даже граждане Украины, освобожденные от мобилизации или получившие отсрочку, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Как объяснил Акимов, такие случаи с повестками происходят по причине незнания мужчин о том, что нужно проинформировать военкомат об изменении своего статуса.

По словам начальника пресс-службы, чаще всего украинцы об этом не сообщают, а в территориальных центрах не следят за переменами в их жизни, ориентируясь на списки военнообязанных. Поэтому граждане обязательно получат отсрочку или освобождение от призыва, однако для этого необходимо прийти в ТЦК.

Отметим, что спикер оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник рассказал, сколько будет длиться призыв в ВСУ и почему нецелесообразно разбивать мобилизацию на этапы.