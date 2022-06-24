На своем YouTube-канале Жданов рассказал, что целесообразность таких действий определит Генштаб ВСУ. По мнению эксперта, оккупированный Севастополь попадает в зону действия противокорабельных крылатых ракет США «Гарпун», информирует «НБН».

Жданов не исключает, что украинские военные нанесут удар американскими ПКР по военно-морским силам российских захватчиков в Черном море. Эксперт предположил, что ВСУ могут обстрелять ЧФ РФ в Севастополе, или на рейде, или на бухте, особенно если на корабли и подлодки оккупанты будут загружать крылатые ракеты «Калибр».

Он обратил внимание на то, что россияне загружают ОКР возле открытых пирсов, после чего открывают огонь по мирным гражданам Украины.

Напомним, что украинские защитники начали применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS. О прибытии поставок реактивной артиллерии из США сообщил в четверг, 23 июня, глава оборонного ведомства Алексей Резников.