Как информирует «НБН», свой комментарий относительно вероятности такого сценария озвучил политолог Иван Преображенский в эфире программы «Строева» на телеканале «Новый мир».

Согласно словам эксперта, государство-оккупант Российская Федерация не имеет никакого желания вести боевые действия с НАТО. Вместо войны с Альянсом Москва преследует цель, чтобы расшатать Организацию Североатлантического договора при помощи «серых зон».

Дословно из заявления политического эксперта:

«Руководство государства-агрессора РФ однозначно не будет нападать самостоятельно. Однако реально может предпринять попытку создать «серую зону». Все для того, чтобы расшатывать Альянс, и делать это месяцами, надеясь на то, что блок начнет разваливаться. И так как руководство РФ весьма упертое, это может привести к реальному военному конфликту».

Также он считает, что в Альянсе уверены в том, что Россия не имеет достаточно сил, а также она не подготовлена к тому, «чтобы сделать что-либо». А Кремль, по словам Преображенского, убежден, что «готовности стрелять нет как раз у Альянса».

В это же время, согласно словам Преображенского, это весьма ошибочная позиция. Причем с обеих сторон, которые недостаточно адекватно оценивают потенциал вероятного противника.

Напоследок он добавил:

«Из такого рода противоречий рождаются весьма реальные войны. Более того, что в отличие от НАТО руководство Литвы однозначно готово сопротивляться, и весьма неплохо усвоило турецкий урок. Речь о том, что наиболее лучший стиль общения с Путиным, это сбить его самолет, если будет такая необходимость. Именно в таком случае ты становишься самым желанным партнером по всем направлениям».

Уважение со стороны Москвы, по словам Преображенского, возможно заслужить исключительно с точки зрения силы.