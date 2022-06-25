Как информирует «НБН», европейские эксперты Ukraine War Map в социальной сети «Твиттер» опубликовали обновленную карту, которая свидетельствует о вышесказанном.

Так, речь идет о том, что были освобождены населенные пункты Перечистовка, Шевченко, Золотая Нива, Егоровка, а также Новомайорское.

Дословно из заявления экспертов:

«Украинское государство вернуло себе под контроль територии под Новомайорским, Егоровкой, Шевченко, Золотой Нивой, а также Егоровкой».

Также известно, что все вышеуказанные населенные пункты находятся на территории Донецкой области.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что с раннего утра в субботу, 25 июня, российско-оккупационые силы выпустили по территории поселка Десна, что в Черниговоской области, два десятка ракет. В результате была разбита инфраструктура. К счастью, никто из людей не погиб.

Кроме того мы писали и о том, что по мнению Алексея Арестовича оккупантам не удастся захватить территорию всей Донецкой области.