С таким заявлением, как пишет «НБН», выступил спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. Согласно словам последнего кремлевские военные всячески ищут способы обоснованного возвращения на территорию России.

По состоянию на сегодняшний день известны случаи, когда российские военные выкапывали в земле углубление (приблизительно до пятидесяти сантиметров), ложились туда спиной, потом поднимали к верху свои ноги и ожидали, когда их ранит.

В Командовании заявили:

«Напуганные потерями руководящего, а также рядового состава, оккупанты, растерянные отсутствием перспектив, пытаются эвакуироваться из Херсона раненными».

Примечательно, что в других регионах происходит нечто подобное. Причем чем дальше, тем более часто.

Ранее мы писали о том, что Россия применила бомбардировщик Ту22м3 для удара по Украине.