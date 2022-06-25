Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, руководитель правительства Соединенного Королевства Джонсон высказал свое опасение относительно того, что Киев может столкнуться с давлением с целью заключения соглашения по войне, которое не отвечает интересам Украины. К таким последствиям могут привести экономические последствия войны на территории Европы.

Но даже если это и произойдет, то победа Путина станет «долгосрочной катастрофой в экономическом секторе».

Дословно из заявления Бориса Джонсона, которое он озвучил журналистам в столице Руанды Кигали:

«Очень много государств сейчас говорят, что это европейская война. Более того, в ней якобы нет никакой необходимости. Как следствие, давление будет расти, чтобы побуждать, а может быть и принудить украинский народ к плохому миру».

Также Джонсон заявил, что последствиями того, что президент Российской Федерации Владимир Путин сможет добиться своего на территории Украины, будут опасны для международной безопасности и «долгосрочной экономической катастрофой».