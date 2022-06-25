Как информирует «НБН», в своем Телеграм Коваль написал, что захватчики из Российской Федерации нанесли два удара ракетами по объекту гражданской инфраструктуры в Ровенской области.

Дословно из сообщения Коваля:

«Оккупантами были нанесены два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, три человека погибли, еще четыре находятся в больнице. Под завалами могут оставаться люди».

Ранее до этого местные жители услышали, как на Ровенщине раздались несколько сильных взрывов. Это произошло как раз во время воздушной тревоги. В социальных сетях вскоре появилось видео и фото последствий обстрелов со стороны российско-оккупационных сил.

Напоследок Коваль добавил, что он отправляется на место инцидента, чтобы позже более детально рассказать о том, что произошло.