Как информирует «НБН», глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Телеграм-канале сообщил, что десятки вражеских ракет утром в субботу ударили по поселку Десна.

Дословно из заявления Чауса:

«Черниговская область. Двадцать пятое июня. Поселок Десна был подвержен очередному ракетному удару».

При этом Чаус пообещал рассказать некоторые подробности о происшествии немного позже. Также он обратился к местному населению с просьбой не публиковать фотографии и видео падения вражеских ракет.

В свою очередь во время своего комментария «Фактам ICTV» Чаус подчеркнул, что Десна подверглась массированным ракетным ударам. В результате есть разрушения инфраструктуры. К большому счастью обошлось без человеческих жертв.

Согласно его словам, это были удары с самолетов и земли. Все, что сейчас происходит на территории Украины, говорит только об одном – агонии агрессора. Враг реально бесится, так как ВСУ очень качественно защищают Украину.

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