Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Пентагона в Sky News.

Цитата из обнародованного заявления:

«Украинские защитники, отходя из Северодонецка, занимают положение, в котором смогут лучше держать оборону».

При этом известно, что свое мнение относительно сложившейся ситуации чиновник озвучивал на условиях анонимности.

Как известно, Вооруженные силы Украины, которые сегодня стоят на страже Северодонецка, получили команду от высшего руководства отходить на новые укрепленные позиции, так как с каждым днем пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может возрастать.

Ранее стало известно о том, что российско-оккупационные силы открыли огонь по территории завода «Азот», что в Северодонецке. Там пытались прятаться мирные люди от войны.