Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, с таким заявлением выступил в субботу, двадцать шестого июня, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Согласно мнению главного разведчика Украины, наша страна может победить Российскую Федерацию исключительно при помощи военной силы.

Говоря о стратегии, которую нужно использовать, Буданов отметил:

«Она очень простая. Нужно стабилизировать ситуацию, получить нужное количество техники и подготовить необходимое количество сил, а также средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть под контроль Кабмина всю нашу территорию».

Согласно словам Буданова, «не нужно ожидать никакого чуда, мол они устанут, перестанут хотеть воевать, или что-то другое… Контрнаступление поможет нам вернуть наши территории».

Говоря о вероятности начала открытой мобилизации в России, Буданов отметил, что относится к этому спокойно, ведь если это произойдет, то внутри страны-агрессора начнется волна недовольствий.

«Они там и в самом деле этого боятся. Как следствие, мобилизация в России проходит скрыто, используя, в том числе, резервистов», — отметил он.