Как информирует «НБН», информацию о ракетном ударе по Черкассам подтвердил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Можем говорить о двух взрывах. Это произошло в районе Черкасс. Сейчас выясняем все детали. Просим оставаться всех в укрытиях. Фото и видео не стоит публиковать в социальных сетях. Локацию тоже не сообщайте, так как от этого зависит именно ваша безопасность».

Напомним, сегодня утром, двадцать шестого июня, российско-оккупационные силы нанесли ракетные удары по столице Украинского государства Киеву. Ракеты попали прямо в жилые дома, застав хозяев дома.