Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, всего прогремело четыре взрыва.

На место взрывов немедленно прибыли сотрудники спасательной службы для разбора завалов и спасения людей с животными. Огромные разрушения в результате атаки наблюдаются в Шевченковском районе столицы.

В сообщении ГСЧС Украины говорится, что в 06:29 им поступило оповещение о пожаре в Шевченковском районе города.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На место ЧП сразу же выехали подразделения спасателей, которые находились по близости. Было установлено, что из-за попадания ракеты в 9-этажный дом произошли его частичные разрушения на 7, 8 и 9 этажах. Возгорание произошло на общей площади в три сотни метров квадратных. В настоящее время спасатели принимают все меры для спасения людей, животных, а также ликвидации пожара».

На данный момент известно, что спасателям удалось достать из-под завалов шестилетнюю девочку. А в социальных сетях уже появилась информация о том, что также в руинах было найдено тело ее отца.

В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного удара под завалами остаются люди. Два человека, по его словам, были госпитализированы.

Также в Сети было опубликовано видео последствий ракетных ударов РФ по Киеву.

Ранее вчера мы уже сообщали о том, что Россия нанесла ракетные удары по Ровенской области. В эпицентре оказался город Сарны.