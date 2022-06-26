Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное изданием Welt am Sonntag, такое решение является инициативой украинской стороны. Деньги на эту покупку Украина также выделяет самостоятельно.

Ссылаясь на источники в украинских кругах, издание отмечает, что в нашу страну противотанковые ракетные комплексы поступили от немецкого концерна Dynamit Nobel Defense (DND) двумя партиями. Это 576 единиц и 2300 единиц.

Помимо того издание отметило, что Украинское государство еще в марте месяце также заключило контракт с этим же немецким концерном на 5 тысяч и сто единиц НТРК.

Насколько известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину Германия поставила нашей стране в основном легковое вооружение за собственный счет.

Известно, что недавно Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.