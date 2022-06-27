Telegram-канал «Украина 365» опубликовал кадры видеообращения солдат 3-го стрелкового батальона 127-го полка «Донецкой народной республики» к Путину и Пушилину, информирует «НБН».

Захватчики прочли кремлевскому диктатору длинный список «законов» псевдореспублики, которые нарушили при призыве их на службу, после чего потребовали срочно принять меры.

По словам «мобилизованных», в армию «ДНР» загребли тяжело больных, студентов и мужчин старше 55 лет, отправив их на фронт без обучения. Оккупанты воюют четыре месяца на Николаевском направлении без нормального обеспечения едой и медицинской помощью. Солдат привозят на фронт зерновозами. Кроме того, захватчики не получают деньги за участие в «спецоперации».

«Освободители» жаловались на условия службы своим командирам, на что в ответ получили угрозы отправиться домой «200-ми или 300-ми». Захватчики объясняют свой отказ от участия в боевых действиях невозможностью выполнять приказы по «моральным и физиологическим» причинам.

Отметим, что полковник ВСУ рассказал, какая главная проблема путинской армии деморализует оккупантов.