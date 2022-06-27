Кравчук обратил внимание на то, что из перехватов разговоров оккупантов становится понятно, что в некоторых бригадах и ротах оккупационных сил остается лишь 10-15% личного состава, поэтому фактически некому воевать, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военное руководство ВС РФ бросает на первую линию тыловые подразделения, создавая себе проблему. Люди, которые пришли в «тыловые войска», заточены на то, что идти в бой они не хотят и мечтают просто отсидеться подальше от фронта и получить хорошие деньги. Однако им дают оружие и приказывают идти в окопы.

При таком раскладе, отмечает эксперт, трудно говорить с «освободителями» о моральных принципах, высоких вещах, в частности о родине, Путине и Сталине.

Захватчики оказались не готовыми к такому развитию событий не только морально, но и в плане подготовки. Путинские солдаты не подписывались на это, поэтому для них война – большая проблема, которая выливается в массовые отказы воевать.

В результате россияне просто сбегают с поля боя и пытаются вернуться домой любыми способами. В перехваченном разговоре одного из оккупантов с женой, захватчик рассказал, что он и его сослуживцы сильно боятся воевать, поэтому многие едут в РФ якобы в «отпуск».