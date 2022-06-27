На своей странице в Facebook Данилов отметил, что массированное ведение огня россиян по всем городам Украины – попытка запугивания. Он отметил, что российские захватчики используют устаревшую тактику, которую они позаимствовали у нацистов, информирует «НБН».

Секретарь СНБО напомнил, что во время Второй мировой войны немецкие военно-воздушные силы в 1940 году начали осуществлять массированные налеты на Лондон. Нацисты рассчитывали массовыми бомбардировками напугать британцев, сломить их сопротивление, однако они добились противоположного эффекта – граждане сплотились и разозлились.

Данилов считает, что удары по Киеву, Черкасам и другим украинским городам имеют тот же эффект, что и массовые бомбардировки столицы Соединенного Королевства Люфтваффе. Чиновник отметил, что граждане нашей страны злы и жаждут мести, кроме того, украинские ракеты найдут свои высокоточные цели.

Ранее секретарь СНБО оценил вероятность применения ядерного вооружения страной-оккупантом. Данилов рассказал, к чему готовится Украина.