Как информирует «НБН», об этом в Телеграм сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Дословно из заявления Андрющенко:

«Обнаружены печальные находки. Они новые. В ходе обследования зданий в Левобережном районе, в одном из домов, в который попала авиабомба, были найдены более сотни тел погибших украинцев от рук российских оккупантов. Этот дом находится на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды. Бездыханные тела людей по настоящее время находятся под завалами. Оккупанты даже не планируют проводить захоронение. Сейчас продолжается эксгумация. В приоритете детские сады и школьные дворы. После эксгумации ямы здесь обрабатываются от запаха. А на улицах и во дворах после такой процедуры обработка не проводится».

Ранее мэр Мариуполя Бойченко рассказал, почему оккупанты смогли захватить город.