В апреле путинскую армию возглавил генерал ВС РФ Александр Дворников, которого сейчас вероятно заменят на генерал-полковника Геннадия Жидко. Ягун считает, что такая смена кадров свидетельствует о поиске виновных в поражениях оккупантов в Украине на уровне исполнителей, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Генерал СБУ обратил внимание на то, что в вооруженных силах страны-агрессора руководители не доверяют своим подчиненным, что может быть на руку Украине. Он выразил мнение, что тоталитарная система в армии России поможет ВСУ победить путинские войска, поскольку оккупанты слишком медленно реагируют на меняющуюся ситуацию на первой линии фронта.

Ягун констатировал, что Украина имеет дело с отставшей армией, которая остановилась на уровне XIX-XX века. В то же время в ВСУ командир отдает приказ и не контролирует его выполнение, поскольку доверяет своим подчиненным, что дает возможность нашим защитникам вести маневренную войну и сохранять жизни военных.

Напомним, что полковник ВСУ, военный эксперт Анатолий Кравчук указал на главную проблему в армии РФ. Он объяснил, что больше всего деморализует солдат Путина.