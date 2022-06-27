Как информирует «НБН», один из таких ударов поздним вечером, двадцать шестого июня, пришелся по территории Одесской области. В Telegram Одесской мэрии рассказали некоторые подробности о произошедшем.

Так, известно, что поздним вечером, двадцать шестого июня, оккупационные силы нанесли ракетный удар по Одесской области. Для этого оккупанты применили самолеты Ту-22М (стратегическая авиация, — ред).

Последствиями ракетного удара по жилому кварталу в регионе стало разрушение, а также возгорание нескольких жилдомов и хозяйственных строений.

Согласно предварительным данным, в результате преступных действий России пострадавшими оказались шесть человек. В их числе и один ребенок.

К борьбе с последствиями удара были задействованы сотрудники ГСЧС. После того, как возгорание было устранено, к работе приступили также и представители следственно-оперативной группы.

Напомним, ранее вчера мы писали о массированном ракетном ударе России по столице Украины городу Киеву.