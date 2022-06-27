Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Александровича Зеленского в Телеграм, а также руководителя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, по состоянию на текущую минуту количество погибших украинцев в результате ракетного удара РФ по торговому центру в Кременчуге достигает десяти человек.

Дословно из заявления Лунина:

«Более четырех десятков человек получили ранения и травмы. Десть человек, к сожалению, погибли. Это все результат ракетных ударов со стороны Российской Федерации. Это ситуацию на данный момент (19 часов 30 минут)».

Сотрудники ГСЧС продолжают активно бороться с пожаром и разрушениями, которые были нанесены вражескими ракетами. Они продолжают искать людей под завалами.

Согласно заявлению гаранта Конституции Украины Владимира Александровича Зеленского, на момент ракетного удара в здании находились более одной тысячи человек.

В это же время в Сети было опубликовано видео с места инцидента. На кадрах видно все ужасы произошедшего. Вокруг бегают люди, здание охвачено дымом и огнем.

В свою очередь в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook сообщили, что удар по торговому центру в Кременчуге был нанесен ракетами типа Х-22, которые были выпущены посредством военных самолетов Ту-22 М3 с территории Курской области.

Напомним, ранее вчера уже сообщалось о массированной атаке при помощи ракет на Киев.