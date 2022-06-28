Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Дословно из заявления министра:

«Только с двадцать четвертого февраля оборонное ведомство Украины поставило на вооружение украинским защитникам до пятидесяти БПЛА. Еще несколько единиц уже законтрактованы и оплачены ведомством. Мы ожидаем их поступления уже в июле месяце».

Согласно словам главы Министерства обороны Украины, завод в Турции по производству «Байрактаров» получил от МОУ заказов на производство десятков беспилотных летательных аппаратов для нужд украинских защитников.

Ранее стало известно, на что будут потрачены деньги, которые Фонд Сергея Притулы собрал для закупки «Байрактаров» для ВСУ.