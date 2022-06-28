В пресс-службе ведомства сообщили, что в этом году украинские студенты выйдут на учебу 15 августа, а школьники традиционно сядут за парты 1 сентября, информирует «НБН».

Правительство приняло решение, что образовательный процесс в школах продлится до 30 июня следующего года, а в университетах обучение должно закончиться вовремя, исключение будет лишь для студентов первого курса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что вопрос учебного процесса в период войны достаточно сложный, поскольку он касается безопасности детей. По всей Украине образовательный процесс стартует в очном режиме, онлайн-формат останется для прифронтовых зон и оккупированных Россией территорий.

Отметим, что ранее обсуждался вопрос о переносе старта учебы в учреждениях высшего образования на 1 августа. Такие изменения намеревались ввести для экономии средств в период отопительного сезона во время войны.