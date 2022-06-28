Вторжение оккупационной российской армии в Украину кардинально изменило ситуацию на рынке труда. Новые вакансии появляются нерегулярно, многие граждане остались без работы и вынуждены искать предложения не по специальности, а невостребованные до войны вакантные должности внезапно набирают популярность, информирует «НБН» со ссылкой на Тoday.ua.

Как сообщают аналитики кадрового портала grc.ua, в этом месяце украинский рынок труда начал восстанавливаться, но в то же время количество предложений работодателей сократилось в 4,5 раза в сравнении с довоенным периодом.

Специалисты отметили, что на их сайте в течение прошлой недели украинцы 12 000 раз отозвались на вакансии. Статистические данные показывают, что на одно предложение в среднем отзываются 12 человек, при этом в предыдущие годы летом конкуренция была намного меньше.

На сегодня работодатели чаще всего нуждаются в административных работниках, IT-специалистах, менеджерах по продажам, водителях, специалистах по логистике и начинающих специалистах в разных сферах.

Самые большие зарплаты предлагают айтишникам, больше зарабатывать в период войны стали водители и курьеры – от 20 000 гривен.

Напомним, что Шмыгаль анонсировал реформы в сфере занятости и сообщил в чем задействуют украинцев, которые не смогут найти работу в течение 30 дней.