Первая леди Украины заявила, что русскоговорящим защитникам никто не имеет права диктовать на каком языке им выражать любовь к родной стране. Зеленская обратила внимание на то, что сегодня многие граждане по собственному желанию делают выбор в пользу украинского языка, информирует «НБН» со ссылкой на Welt.

Жена президента отметила, что несмотря на циничные заявления российского руководства о «защите русскоязычного населения», война снизила популярность русского языка среди украинцев.

Зеленская отметила, что глупо обвинять русскоязычных граждан в нападении путинской армии на нашу страну. Первая леди сравнила такие рассуждения с утверждениями, что изнасилования совершаются из-за мини-юбки.

Супруга Зеленского убеждена, что всегда виноват нападающий и преступнику все равно, на каком языке кричит жертва. Она убеждена, что насилие происходит из-за насильников.

Ранее первая леди Украины рассказала, почему с началом российского вторжения не выехала с детьми из родной страны.