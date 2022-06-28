Как информирует «НБН», это прокомментировал «24 каналу» глава пресс-службы министра МВД Украины Денисенко Вадим.

В частности, он подчеркнул, что на текущем саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с поставками оружия для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, он высказал надежду на то, что во время мероприятия, которое будет проведено членами НАТО, появится понимание необходимости вооружить страны Европейского Союза по максимуму, так как Украина является только первым этапом задуманной Путиным войны.

Дословно из заявления Денисенко:

«Если бы Украина не воевала, то сейчас боевые действия точно были бы уже в Прибалтике».

Представитель министра МВД также подчеркнул, что дипломатия нашей страны весьма активно проводит работу над тем, чтобы Североатлантический Альянс передал нам оружие.

Напоследок он добавил:

«Это является одним из наиболее главных направлений работы нашей дипломатии по состоянию на сегодняшний день».

Стоит отметить, что для победы над Россией Украина сейчас нуждается в масштабной поддержке со стороны Запада. В частности, нам нужно вооружение. ПВО — это как раз то, что может помочь избежать таких последствий, которые произошли в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге.