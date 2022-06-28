По словам первой леди Украины, у нее не было желания покидать свою страну, быть вдали от Родины и своего супруга. Зеленская отметила, что остаться дома – было ее взвешенным решением, информирует «НБН» со ссылкой на France 5.

Она добавила, что может не видеться неделями со своим мужем, но все равно чувствует, что рядом с ним и может посылать ему свою поддержку. Также Зеленской легче эмоционально оставаться в Украине и находиться там, где ей хочется быть, и там, где она должна быть.

Супруга главы государства призналась, что ей намного спокойнее в родной стране и от этого она себя чувствует увереннее.

Ранее в интервью британскому изданию первая леди Украины рассказала, что ее муж всегда мог сохранять дисциплину и справляться со стрессом в сложных обстоятельствах. Зеленская вспомнила ситуацию, которая как можно лучше характеризует ее супруга.