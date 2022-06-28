Немецкое издание Die Welt опубликовало статью о новых обстрелах столицы Украины со стороны российских захватчиков. В материале сказано, что Путин хочет ежедневными массированными ударами создать видимость «силы» своих оккупационных войск, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что армия России серьезно ослабла, «освободители» лишились боевого духа, хорошего командования, кроме того, им не хватает логистики.

За все время войны россияне не выиграли ни одного сражения, а захватывать города они могут лишь после их полного разрушения, как это произошло с Мариуполем, Попасной и Северодонецком.

Журналисты обратили внимание на то, что российское руководство подало как «большую победу» оккупацию Северодонецка, несмотря на то, что бои за город длились четыре месяца, а путинские солдаты несли огромные потери.

По словам экспертов, россияне в таких темпах больше не смогут воевать, оставаясь психологически нестабильными, без надежного тыла и грамотного командования.

Сейчас захватчики концентрируются на захвате Лисичанска и планируют выйти к Славянску, при этом украинские защитники получили западное вооружение, которое способно существенно ослабить врага.

Напомним, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов сомневается, что россияне отступят с юга и запада, признав победу нашей страны. По его словам, оккупанты вынуждены идти до конца.