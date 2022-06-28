Глава ГУР согласен с оценкой Запада относительно того, что путинские войска деградировали и деморализованы. При этом он сомневается, что это закончится выводом оккупационных сил страны-агрессора с Востока и Юга Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Financial Times.

По словам Буданова, если сегодня в Российской Федерации заявят, что не смогли победить нашу страну, путинскую систему и государственность постигнет крах. Оккупантам остается лишь продолжать борьбу до конца, другого выхода из ситуации у них нет.

Ранее начальник украинской разведки объяснил, почему люди из окружения кремлевского диктатора не спешат делать заявления о войне. Буданов рассказал, какой единственный вопрос беспокоит российские элиты.