Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Днепра Бориса Филатова в социальной сети «Фейсбук», оккупанты Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу. Мэр обратился с призывом не публиковать фотографии и видеоматериалы с места событий.

Дословно из обнародованного сообщения:

«У нас прилеты. Никто не выходит из укрытий. Фотографии и видеоматериалы не публикуем».

Также немного позже городской голова добавил, что российско-оккупационные силы попали ракетой по станции техобслуживания «Автодизель». Согласно его словам, под завалами сейчас остаются люди. Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия. Они занимаются тушением пожара.

В свой черед очевидцы происходящего опубликовали в социальных сетях фотографии и видео столбов дыма после попадания ракет Российской Федерации.

Буквально вчера Украину и все мировое сообщество сотрясла новость о том, что Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где на тот момент находились более одной тысячи человек.