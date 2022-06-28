Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Сергей Притула написал, что сэкономленные средства пойдут на обеспечение нужд ВСУ для победы над Россией.

Об этом Притула заявил в ответ на сообщение компании Baykar относительно того, что турецкая сторона передаст ударные беспилотники Bayraktar TB2 Украине бесплатно.

Дословно из сообщения основателя Фонда Сергея Притулы:

«Деньги, которые удалось сберечь, пойдут на обеспечение победы Украины. Это будет сделано в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украинского государства».

Кроме того, он высказал слова благодарности руководству компании Baykar за то, что она высоко ценит «способность народа Украины объединяться». Также известный украинский шоумен добавил, что сейчас все буквально «поражены таким решением компании».

Как ранее мы уже писали, турецкая компания-производитель боевых беспилотников «Байрактар» Baykar приняла решение бесплатно передать Украине три единицы техники Bayraktar TB2, на которые Сергей Притула через свой Фонд собрал средства у неравнодушных украинцев.