Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Николаева Александра Сенкевича, рассвет Николаев встретил со взрывов.

Дословно из сообщения, озвученного мэром города:

«В Николаеве слышны взрывы. Всем необходимо пройти в укрытия. Мы сейчас занимаемся выяснением информации».

При этом известно, что на территории всей Николаевской области утром была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее вчера захватчики из России осуществили преступные, террористические действия в отношении украинцев, проживающих в Кременчуге. Речь идет о ракетном ударе по территории торгового центра, где в тот момент были более одной тысячи человек. Реакция мирового сообщества на эти действия Кремля не заставила ждать. В частности, трагедию прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.