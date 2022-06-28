Соответствующие фотографии показал на своей Facebook-странице. Казанский сообщил, что «администрация» Донецкой области выдала указ, который установил курс нашей валюты к российскому рублю 1 к 1,5, информирует «НБН».

Теперь жителям Мариуполя придется выложить за подсолнечное масло 140 гривен, гречку – 96 гривен, рис – 92 гривны, палку колбасы – 519-681 гривну, йогурт – 46 гривен, молоко – 69-73 гривны и сахар – 89 гривен. Блогер отметил, что цены на основные продукты повысились до небывалого уровня.

По словам Казанского, захватчики откровенно грабят несчастных мариупольцев, которым удалось выжить в разрушенном городе. Журналист не удивляется, что людям приходится ловить и есть голубей, чтобы не умереть от голода.

Напомним, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал фотографию коллаборанта, который устраивает путинским военным и их женам прогулки по морю. Предатель решил развлекать оккупантов, чтобы хорошо устроиться в уничтоженном городе.