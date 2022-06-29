Население оккупированной Горловки столкнулось с проблемой водоснабжения. У горожан нет не только питьевой воды, но и технической, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Жители вынуждены пить ту воду, которую используют для бытовых нужд. При этом качество этой воды, вероятно, угрожает их жизни не меньше, чем отсутствие питательной влаги. Воду в цистернах для Горловки местные «власти» привозят из чрезвычайно опасных хранилищ.

Рядом с городом расположена Никитовка, где когда-то функционировал ртутный комбинат, отходы из которого попадают в водохранилище. Оккупанты не контролируют качество воды, а жители города, которые не имеют альтернативы, рискуют своей жизнью.

Ситуация с водой так же обстоит и в «столице ДНР». Жители Донецка из-за дефицита питьевой воды употребляют техническую, купаются в реке и ходят в туалет в ведра.