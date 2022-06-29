Запись беседы российского захватчика с родителем опубликовали на YouTube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины, информирует «НБН».

Отец «освободителя» пожаловался, что в России силовики поголовно пишут рапорты на увольнение. Сотрудники ОМОНа и СОБРа опасаются, что их могут привлечь к «спецоперации» в Украине, поэтому бегут из силовых ведомств.

По этой причине силовые структуры Российской Федерации столкнулись с серьезной нехваткой кадров. По словам родителя, чтобы доукомплектовать Росгвардию, готовы брать кого-угодно. Людей набирают практически с улицы, единственное, что от них требуется, сдать нормативы ОМОНа.

Напомним, что российские военные массово отказываются участвовать в «спецоперации» Кремля и бегут из Украины под разными предлогами. Полковник ВСУ объяснил, что деморализуют солдат Путина не только большие потери, но и основная проблема оккупационной армии.