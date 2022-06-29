Оккупант рассказал, что на ракетном крейсере было много трупов, кроме того, спасение экипажа происходило очень печально. Россиянин подтвердил, что отбуксировать корабль не смогли и он ушел ко дну. После ужасов в море он решил перейти в пехоту ВС РФ и воевать в Украине, информирует «НБН».

Кадры допроса обнародованы в Telegram-канале СБУ. Бывшему матросу, который не захотел умирать в море, инструкторы-вагнеровцы помогли «переквалифицироваться» и отправили на разведку в Донецкую область.

Во время выполнения первой задачи в Волховахском районе тридцать разведчиков угодили в засаду украинских защитников, после чего остались в живых лишь трое оккупантов.

Напомним, что российское военное командование собирается уцелевших моряков с крейсера «Москва» снова отправить на войну против Украины, несмотря на обещание их родным не отправлять их детей для участия в «спецоперации».