Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление городского головы Николаева Александра Сенкевича, утро, 29 июня 2022 года, для города началось со взрывов.

Известно, что ракета попала в многоэтажный жилой дом, частично разрушив его.

В своем сообщении Сенкевич написал:

«В Николаеве утром прогремели сильные взрывы. На место инцидента прибыли работники ГСЧС и медики. Обращаюсь ко всем с просьбой оставаться в безопасных местах, не выходя на улицу до того момента, пока не будет объявление о завершении воздушной тревоги».

Также мэр города обратился с просьбой к жителям Николаева не публиковать фотоснимки и видео места обстрела.

Обстрел Николаева. Фото — ГСЧС

Ранее Владимир Александрович Зеленский опубликовал видео момента попадания ракеты РФ в торговый центр в Кременчуге.