В своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя сообщил, что из Москвы поступил приказ в оккупационные администрации о подготовке мест и «комиссии» по проведению «народного волеизъявления», информирует «НБН».

По словам Андрющенко, фейковый референдум об аннексии Донецкой области россияне планируют провести уже 11 сентября. Также страна-агрессор хочет приурочить «голосование» к празднованию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и советского дня города Мариуполь.

Оккупанты планируют до конца лета также завершить подготовку к псевдореферендуму на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что для этой цели в регион приезжал замглавы администрации Путина. Представитель Кремля потребовал от коллаборантов организовать «голосование» для аннексии области.