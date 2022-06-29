Как информирует «НБН», информацию об этом озвучил руководитель Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный на своей странице в социальной сети Facebook.

В своем сообщении он отметил:

«В результате повреждения переезда по мосту в селе Демидов временно невозможно движение автотранспорта».

Кроме того, он прокомментировал собственную публикацию, отметив, что причиной повреждения стала детонация взрывного устройства из-за удара молнии.

Также Пидкурганный подчеркнул, что сейчас решается вопрос проезда автотранспортных средств через Козаровичи. Немного позже Киевская областная военная администрация сообщила, что в результате инцидента погиб один человек. Еще два человека получили ранения.

Пострадавшим в результате инцидента сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Разрушенный мост в Демыдове. Фото — FACEBOOK ПИДКУРГАННОГО

Напомним, ранее утром мы писали о ракетной атаке со стороны России по городу Николаеву.