Как информирует «НБН», видео было обнародовано президентом в рамках вечернего видеообращения к народу Украины.

В частности, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что по состоянию на вечер, двадцать восьмого июня, Россия выпустила по украинской территории уже 2811 ракет, не считая артиллерии и авиабомб.

«Свое обращение я хотел бы завершить сегодня одним из доказательств преступных действий России, чтобы никто и никогда не смел говорить неправду на счет ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Ракета, выпущенная Россией, ударила именно по этому объекту. Целенаправленно! Вероятно, что таким был приказ. Именно такие координаты получили российские военные для этой ракеты. Их план был убить как можно большее количество украинцев в мирном городе, в обычном ТЦ», — заявил президент Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский анонсировал новые правила призыва в армию Украины после войны.